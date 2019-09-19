Волгоград, 19 сентября 2019, 17:17 — REGNUM Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поздравила губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с избранием на должность. Политик провела рабочую встречу с главой региона и отметила, что область может быть в числе лидеров, сообщили 19 сентября в пресс-службе СФ.
Успешные выборы это только первый шаг, отметила Валентина Матвиенко. Теперь руководителю области нужно сосредоточиться на выполнении текущих проектов.
Андрей Бочаров рассказал о реализации в регионе крупнейших проектов: строительстве объездной дороги, оздоровлении Волго-Ахтубинской поймы, реформу здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Волгоградской области прошли в единый день голосования 8 сентября 2019 года. За Андрея Бочарова проголосовало 76,81% избирателей. Явка на выборах составила 41,23%.