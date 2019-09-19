Симферополь, , 17:06 — REGNUM Грядущая пятилетка должна изменить уровень и качество жизни в Крыму, поэтому властям нужна «перезагрузка». Об этом журналистам 19 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Поэтому прохождение конкурсных процедур — это возможность кандидатам представить и защитить свои программы развития для жителей муниципалитетов», — отметил глава РК.

Он также отметил важность проведения конкурсов публично.

«Убежден, что муниципалитеты будут возглавлять сильные и компетентные руководители, которые с полной отдачей будут работать на благо крымчан», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября все главы администраций городов и районов Крыма написали заявления об отставке. До проведения конкурса, они продолжат исполнять обязанности руководителей.

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