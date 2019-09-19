Симферополь, 19 сентября 2019, 17:06 — REGNUM Грядущая пятилетка должна изменить уровень и качество жизни в Крыму, поэтому властям нужна «перезагрузка». Об этом журналистам 19 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он также отметил важность проведения конкурсов публично.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября все главы администраций городов и районов Крыма написали заявления об отставке. До проведения конкурса, они продолжат исполнять обязанности руководителей.
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