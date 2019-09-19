Москва, , 17:03 — REGNUM Выборы в Вологодской области и Башкирии прошли интересно, считает президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«С технологической точки зрения использовались все инструменты, которые на сегодняшний день есть в консалтинге. И главное — новые инструменты, то есть прямые коммуникации временно исполняющих обязанности губернаторов с людьми. Этот новый запрос общества на открытость был удовлетворен. Радий Хабиров участвовал во всех праздниках, объехал всю республику, искренне сопереживал человеческим историям. Олег Кувшинников съел миллион порций ухи… Оба они проявили ту самую человечность, на которую сейчас есть запрос, это важно», — рассказал эксперт.

«Олег Кувшинников не первый год руководит регионом, и в общем-то в этом смысле подтвердил свою работу, снова получив доверие людей. Радий Хабиров, нсмотря на то, что был врио, тоже в регионе человек не новый. В свое время он был одним из руководителей республики, потом работал в Администрации Президента, отсюда ожидание его возможностей для лоббирования интересов региона в Москве», — завершил свой комментарий Дмитрий Гусев.