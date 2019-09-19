Симферополь, 19 сентября 2019, 16:58 — REGNUM Руководители администраций муниципалитетов Крыма сделали жест доброй воли, написав заявления об отставке, потому что вновь должны буду пройти через конкурсные процедуры, чтобы возобновить свои должностные обязанности. Об этом журналистам 19 сентября рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября все руководители муниципальных исполнительных органов власти Крыма сложили полномочия.
Читайте также: Крымские муниципалитеты лишились своих глав