Симферополь, , 16:58 — REGNUM Руководители администраций муниципалитетов Крыма сделали жест доброй воли, написав заявления об отставке, потому что вновь должны буду пройти через конкурсные процедуры, чтобы возобновить свои должностные обязанности. Об этом журналистам 19 сентября рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Предложение об отставке не носило принудительного характера. Решение продиктовано необходимостью полной перезагрузки всех органов власти. Главы городов и районов проявили готовность ещё раз пройти через широкое общественное обсуждение и конкурсные процедуры. Это командное решение и жест доброй воли», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября все руководители муниципальных исполнительных органов власти Крыма сложили полномочия.

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