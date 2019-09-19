Москва, , 16:57 — REGNUM Владимир Путин встретится в Оренбургской области с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча состоится 20 сентября во время рабочей поездки главы государства в Оренбуржье.

Как сообщало ИА REGNUM, также Путин посетит основной этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019», который пройдёт на полигоне «Донгуз». За ходом учения также будет наблюдать и президент Жээнбеков.

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