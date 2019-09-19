Цхинвал, 19 сентября 2019, 16:54 — REGNUM 19 сентября состоялись переговоры президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с главой ДНР Денисом Пушилиным. После переговоров главы государств ответили на вопросы журналистов. По поводу отношений Донецка, Луганска и Южной Осетии с Российской Федерацией Анатолий Бибилов заявил, что республики являются фронтом для РФ, передает информагентство «Рес».

"Мы являемся тем фронтом, который есть сегодня вокруг России, потому что все действия, которые проходят в ДНР и ЛНР и проходили и сегодня проходят в Южной Осетии, направлены против России […] мы являемся частью России, независимо от того, нравится это Европе или нет. Россию мы считаем нашей исторической родиной».
Анатолий Бибилов

Президент Южной Осетии отметил, что совместно с руководством Донецкой Народной Республики будут предприняты шаги по дальнейшему сближению с Россией.

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