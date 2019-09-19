Цхинвал, 19 сентября 2019, 16:54 — REGNUM 19 сентября состоялись переговоры президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с главой ДНР Денисом Пушилиным. После переговоров главы государств ответили на вопросы журналистов. По поводу отношений Донецка, Луганска и Южной Осетии с Российской Федерацией Анатолий Бибилов заявил, что республики являются фронтом для РФ, передает информагентство «Рес».
Президент Южной Осетии отметил, что совместно с руководством Донецкой Народной Республики будут предприняты шаги по дальнейшему сближению с Россией.
Читайте ранее в этом сюжете: Южная Осетия и ДНР: вопрос об открытии посольств остается открытым
Читайте развитие сюжета: Главы ДНР и Южной Осетии обсудили перспективы сотрудничества республик