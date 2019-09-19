Цхинвал, , 16:54 — REGNUM 19 сентября состоялись переговоры президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с главой ДНР Денисом Пушилиным. После переговоров главы государств ответили на вопросы журналистов. По поводу отношений Донецка, Луганска и Южной Осетии с Российской Федерацией Анатолий Бибилов заявил, что республики являются фронтом для РФ, передает информагентство «Рес».

Анатолий Бибилов "Мы являемся тем фронтом, который есть сегодня вокруг России, потому что все действия, которые проходят в ДНР и ЛНР и проходили и сегодня проходят в Южной Осетии, направлены против России […] мы являемся частью России, независимо от того, нравится это Европе или нет. Россию мы считаем нашей исторической родиной».

Президент Южной Осетии отметил, что совместно с руководством Донецкой Народной Республики будут предприняты шаги по дальнейшему сближению с Россией.

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