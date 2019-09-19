Елабуга, Татария, , 16:53 — REGNUM Исполняющим обязанности главы исполкома Елабужского района стал Рустем Нуриев. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба администрации района.

В ходе внеочередного заседания Совета муниципалитета Елабужского района, Рустем Нуриев был назначен и.о. руководителя района. На заседании совета присутствовал председатель Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

Напомним, Рустем Нуриев сложил с себя полномочия руководителя Ютазинского района. И.о. главы Ютазинского района сегодня был назначен Аяз Шафигуллин.

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