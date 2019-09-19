Ижевск, , 16:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин днём 19 сентября прибыл с однодневной рабочей поездкой в Ижевск, где проведёт заседание Военно-промышленной комиссии и примет участие в пленарном заседании II Всероссийского форума оружейников.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, по итогам заседания Военно-промышленной комиссии запланировано подписание контрактов между Минобороны России и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии.

Глава государства также выступит на форуме российских оружейников и поздравит его участников с профессиональным праздников. Кроме этого, Владимир Путин намерен посетить открывшийся в Ижевске юношеский технопарк «Калашников».