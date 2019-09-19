Красногорск, , 16:51 — REGNUM Руководителем администрации губернатора Московской области назначен Александр Чупраков. Кандидатуру нового вице-губернатора согласовали депутаты Мособлдумы 19 сентября, сообщается на портале правительства региона.

Чупраков работает в Подмосковье семь лет. Ранее он занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. На новом месте он займется вопросами территориальной политики, правопорядка, конкурентной политики, обеспечения деятельности мировых судей.

«За эти годы мы работали с вами по разным вопросам, связанным и с экологией, и со сферой земельно-имущественных отношений и лесного хозяйства, и с конкурентной политикой. Опыт взаимодействия у меня позитивный», — заявил Александр Чупраков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам выборов в советы депутатов городских округов, которые прошли в Московской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года, депутатские мандаты получили 584 человека. 72% мест в муниципальных парламентах достались представителям партии «Единая Россия».

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