Эр-Рияд, , 16:47 — REGNUM Группа инспекторов ООН прибыла в Саудовскую Аравию для изучения обстоятельств удара беспилотников по нефтяным объектам страны, сообщает 19 сентября агентство The Associated Press.

Пресс-секретарь генсека ООН Фархан Хак пояснил, что инспекторы выполняют задание по приглашению саудовских властей.

Ранее об отправке в Саудовскую Аравию инспекторов ООН сообщал журналистам глава этой международной организации Антониу Гутерреш, пояснивший при этом, удары по саудовским нефтяным объектам угрожают миру и безопасности, а значит, входят в сферу ответственности Совбеза ООН.

Как сообщало, в ночь на 14 сентября ряд объектов саудовской госкомпании Saudi Aramco подверглись удару ракет и беспилотников. Атака на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс привела к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии почти вдвое.

Ответственность за этот удар сразу же взяли на себя йеменские хуситы, однако США и их сателлиты упорно твердят о причастности Ирана.

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