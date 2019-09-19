Сухум, , 16:41 — REGNUM Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал о своей встрече с оппозиционером и заявил, что Алхас Квициния отказался от поста вице-премьера и предлагал назначить премьер-министром депутата Аслана Бжанию. Об этом 19 сентября сообщает РИА Новости.

Глава Абхазии указал, что категорически отказался от предложения Квицинии.

Напомним, лидер оппозиции Аслан Бжания собирался баллотироваться в президенты Абхазии, однако в апреле был госпитализирован и в данный момент проходит курс лечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября состоялось третье заседание Верховного суда Абхазии по иску Квицинии, который требует отмены итогов второго тура президентских выборов.

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