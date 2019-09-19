Тула, , 16:38 — REGNUM Юрий Цкипури досрочно сложил полномочия главы муниципального образования город Тула и полномочия депутата городской думы в связи с избранием депутатом Тульской областной Думы. Об этом он сам сообщил 19 сентября на странице в социальной сети. Цкипури занял пост главы Тулы в 2014 году.

«Я благодарен коллегам, депутатам городской Думы, сотрудникам аппарата, администрации города за добросовестное отношение к делу, ответственность, активное участие в работе депутатского корпуса. В нашем созыве был высокопрофессиональный коллектив, настоящая команда. Спасибо всем за слаженную работу, взаимопонимание и поддержку в принятии важных для города решений! Я по-прежнему остаюсь в строю и буду работать на благо Тулы и Тульской области», — написал Цкипури.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября состоялись выборы депутатов новых созывов Тульской областной думы и Тульской городской думы.

Добавим, что 16 сентября на пост первого заместителя главы администрации Тулы был назначен Дмитрий Миляев, до этого руководивший минсельхозом региона. Местные СМИ связали его назначение с переходом в гордуму сити-менеджера Евгения Авилова.

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