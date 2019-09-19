Псков, , 16:36 — REGNUM Военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков считает, что понятие «дедовщина» себя изжило.

«Ничего страшного в службе в армии нет. Изжило себя такое понятие, как «дедовщина». Те, кто прошёл службу даже в отдаленных частях, например, на Дальнем Востоке, Сахалине, положительно оценивают условия пребывания. Военнослужащие проживают в отдельных комнатах по три-четыре человека, в помещениях обустроены душевые, установлены стиральные машины, сушилки», — отметил Михаил Башлыков.

По его словам, в Псковской области разработали меры работы с уклонистами, которые позволят проинформировать их о необходимости прибыть на пункт отбора.

Псковский военный комиссар также напомнил о возможности альтернативной гражданской службы, а также о том, что вместо срочной службы можно заключить контракт сроком на два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в осенний призыв из Псковской области на службу в Вооружённые силы РФ будут направлены 600 новобранцев. Призывная кампания стартует в России 1 октября и продлится до 31 декабря.

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