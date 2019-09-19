Астрахань, , 16:29 — REGNUM Бывшего главного врача Областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой Игоря Ливинсона могут лишить членства в партии «Единая Россия» из-за скандала с дракой. Как сообщила пресс-служба регионального отделения партии, комиссия по этике рекомендовала приостановить его членство в генсовете и в партии.

Ливинсон является секретарём первичного отделения №10 Володарского местного отделения Астраханского регионального отделения «ЕР». Его членство приостановлено из-за того, что его подчинённая Наталья Мартынюк обвинила Ливинсона в избиении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Ливинсон уволился с должности по собственному желанию. Исполнять его обязанности с 19 сентября будет бывший заместитель главврача Юрий Яснопольский.

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