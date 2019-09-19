Псков, , 16:22 — REGNUM По итогам весеннего призыва Псковская область оказалась в числе лидирующих регионов по количеству здоровых призывников — 79%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 19 сентября, заявил военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков.

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По его мнению, это свидетельствует о высоком уровне работы медицинской комиссии областного комиссариата.

«С молодыми людьми ведётся профилактическая работа: если выявляются заболевания, то молодой человек получает направление на их лечение», — отметил Башлыков.

В соответствии с планом осеннего призыва из Псковской области на службу в Вооружённые силы РФ будут направлены 600 новобранцев.

Напомним, осенняя призывная кампания в Российской Федерации начнётся 1 октября и продлится до 31 декабря.