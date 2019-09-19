Открывшаяся в Нью-Йорке 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, по оценке генсека организации Антониу Гутерреша, уделит повышенное внимание проблеме изменения климата, сообщает 19 сентября Синьхуа со ссылкой на пресс-конференцию главы ООН.

Антониу Гутерреш United States Mission Geneva

Нью-Йорк, США, , 16:13 — REGNUM Напугав общественность «апокалиптическими пейзажами», подобными Багамским островам, которые Гутерреш посетил после урагана «Дориан», чиновник потребовал от мирового сообщества немедленных действий. 23 сентября под его председательством планируется проведение саммита по мерам противодействия изменению климата. В нём, как ожидается, примут участие прибывшие на сессию Генеральной Ассамблеи ООН главы государств и правительств и бизнесмены.

Саммит собираются предварить Молодежной встречей ООН по климату, который пройдет 21 сентября.