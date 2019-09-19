Москва, , 16:31 — REGNUM В Московской городской думе седьмого созыва сформированы профильные комиссии. Их состав был утверждён на первом заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Московская городская дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Каждый депутат вправе стать членом максимум трёх комиссий. В эти минуты в Мосгордуме народные избранники, входящие в комиссии, избирают председателей. Утверждать их будут на тайном голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, представителем Мосгордумы в Совете Федерации РФ избрана Инна Святенко.

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