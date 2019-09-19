Сухум, , 16:09 — REGNUM 19 сентября Верховный суд Абхазии вновь отказался приостанавливать действие решения ЦИК, согласно которому избранным президентом признан Рауль Хаджимба, сообщает РИА Новости.

19 сентября состоялось очередное заседание суда по иску оппозиционера Алхаса Квицинии об отмене итогов выборов президента. Представители Квицинии вновь подали ходатайство о приостановлении действия решения ЦИК, согласно которому избранным президентом является Хаджимба. Судья Генри Гамисония отклонил это ходатайство.

Напомним, второй тур выборов президента Абхазии состоялся 8 сентября. Согласно итоговым результатам, объявленным Центризбиркомом республики, победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Оппозиция потребовала назначить повторные выборы, утверждая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Проигравший выборы Квициния 11 сентября подал иск в Верховный суд Абхазии о признании недействительным решения ЦИК об итогах второго тура. Решение по такому заявлению суд должен вынести в течение 10 дней, то есть до 21 сентября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предварительное заседание по делу Квицинии было назначено на 13 сентября. Затем 17 сентября состоялось заседание, на котором представитель истца потребовал дать отвод всему составу судей. Суд отклонил ходатайство об отводе судей и назначил заседание на 19 сентября.

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