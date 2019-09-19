Киев, , 16:06 — REGNUM К сожалению, мы пока не услышали лично от президента Украины Владимира Зеленского, как звучит его формула по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил сегодня, 19 сентября, украинский политолог Сергей Быков.

«Меня умиляет обсуждение формулы Зеленского со ссылкой на (главу МИД Украины) Пристайко… Очень важно, чтобы в центре этой «формулы» стояли интересы простого украинца и целостности страны. Люди устали от войны и хотят мира. Но это не повод сдавать национальные интересы Украины», — подчеркнул политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов заявил о существовании условной «формулы Зеленского» по прекращению войны на Донбассе.

«Формула… говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа. На всё про всё у нас есть от полугода до года. И «формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры», — заявил Пристайко.

Сам Зеленский заявлял, что выборы в местные органы власти в Донбассе, предусмотренные Минскими соглашениями, возможны только после разведения сил по всей линии соприкосновения и вывода «российских войск» с территории Украины.