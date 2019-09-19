Киев, , 16:02 — REGNUM «Формула Зеленского» по урегулированию конфликта в Донбассе не предполагает внесение изменений в конституцию Украины относительно «особого статуса» территорий. Об этом, говоря об основных переговорных позициях Украины по урегулированию конфликта на востоке страны, сообщил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

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«И это существенный шаг вперед по сравнению с предшественниками, которые при внесении в первом чтении соответствующих изменений в конституцию прикрылись телами нацгвардейцев», — написал парламентарий в Facebooк.

Также, по словам депутата, выборы в отдельных районах Донбасса и другие элементы политической части Минских договоренностей могут быть реализованы только после выполнения части договоренностей, связанной с безопасностью. Речь идёт о прекращении огня, отводе войск, обмене удерживаемыми лицами.

Он подчеркнул, что предшественники пытались менять конституции, не достигнув даже прекращения огня, что фактически, по словам Яременко, «противоречит Минским договоренностям и является реализацией на практике «формулы Штайнмайера».

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Также, отмечает парламентарий, выборы в органы местной власти должны пройти одновременно на всей территории Украины и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей «на основе единого закона по достижении условий безопасности».

«Это переговорная позиция Украины», — подчеркнул депутат Рады.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее план украинского руководства по урегулированию ситуации в Донбассе обнародовал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. В частности, по его словам, Киев предпримет шаги, чтобы избавить людей от необходимости перерегистрироваться каждые два месяца, а только раз в год — чтобы получить пенсию. Также глава МИД добавил, что украинские власти не располагают пятью годами, чтобы вести переговоры по Донбассу, причём «формула Зеленского» включает переход к неким «новым радикальным мерам», если конфликт не будет решён в ближайшее время.

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