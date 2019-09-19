Берлин, , 16:01 — REGNUM «Поверхностной дискуссией» назвал глава министерства внутренних дел Германии критику его предложения о распределении между странами Европейского союза (ЕС) мигрантов, прибывающих на судах неправительственных организаций, пишет газета Die Welt.

19 сентября министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер дал пресс-конференцию в Берлине, где рассказал о намерении властей принимать 25% нелегальных мигрантов, прибывающих на побережье ЕС по Средиземному морю, а также ответил на критику со стороны политических оппонентов.

«Невероятно, что я как министр должен оправдываться за спасение людей от гибели в море», — заявил Зеехофер.

По его словам, с июля 2018 года Германия предложила убежище всего 565 людям, прибывшим в ЕС таких способом. При этом из-за различных процедур территории Германии к этому моменту достигли лишь 225 из них. Зеехофер отметил, что число прибывших таким очень мало по сравнению с общим числом беженцев. За первые восемь месяцев этого года 98 тыс. человек попросили убежища в ФРГ — это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за этот год миграционные службы ожидают получения 140−150 тыс. заявок на статус беженца.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября коллеги Зеехофера встретятся на Мальте, чтобы обсудить новый механизм распределения мигрантов между странами ЕС. Франция предлагает штрафовать страны, отказывающиеся участвовать в этом.

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