19 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 15:58 — REGNUM Японская центральная газета «Санкэй симбун» сообщает читателям о проведении в России с 16 по 21 сентября сего года крупномасштабных стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». Хотя газета признает, что военные маневры имеют плановый характер, акцент делается на то, что уже второй год подряд в них будут принимать участие и военные контингенты других государств, в первую очередь Китайской Народной Республики, что особенно волнует японские власти. Кроме китайских военнослужащих в маневрах принимают участие солдаты и офицеры вооруженных сил Индии и бывших республик Советского Союза.

Флаг Китая

По сообщению пресс-службы Министерства обороны РФ, «для отработки совместных действий на учения привлекаются воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индия, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан».

По мнению японской газеты, «в России стремятся продемонстрировать усиление военного сотрудничества с Китаем с целью сдерживания противоборствующих (России и Китаю) Соединенных Штатов Америки». Напоминается, что впервые совместные учения российской и китайской армии были проведены в прошлом году в Сибири и на Дальнем Востоке под названием «Восток-2018».

Ссылаясь на информацию ТАСС, сообщается, что «всего в учениях примут участие 120 тысяч военнослужащих, 700 танков и бронетранспортеров, 600 самолетов и 15 кораблей Каспийской флотилии. Вооруженные силы КНР представлены 1600 военнослужащими и 30 военными самолетами». По данным же Министерства обороны РФ, «в практических действиях войск на полигонах Донгуз, Тоцкий, Аданак в европейской части РФ будут задействованы до 12 950 человек (из них военнослужащих РФ — до 10 700, иностранных государств — до 2250 человек), танков — до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров — до 450, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня — до 200».

«Санкэй симбун» приводит слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что «учения не предполагают направленности против какой-либо определенной третьей страны». При этом японским читателям напоминается, что стратегические бомбардировщики российских и китайских ВВС в июле впервые демонстративно осуществили совместное патрулирование над акваторией Тихого океана. Приводятся утверждения неких «российских специалистов» о том, что «военное сотрудничество Китая и России в интересах сдерживания США вступило в качественно новый этап».

Мнение о том, что отмечается беспокоящее японские власти сближение военных связей двух ранее союзных держав, усиление их подготовки, разделяют и другие издания Японии. Всё чаще японские политологи задаются вопросом по поводу пугающей Токио перспективы заключения между Москвой и Пекином соглашения, которое в договорном порядке оформит такие военные связи. Автору этих строк всё чаще доводится слышать разъяснения японских специалистов о том, что-де такая перспектива объективно заставляет японское правительство укреплять свои вооруженные силы, вести дело к отказу от конституционных ограничений по созданию современных высокотехнологичных вооружений, в том числе наступательного характера. Как известно, одним из наиболее активных сторонников пересмотра так называемой «мирной» 9-й статьи конституции Японии является сам премьер-министр Страны восходящего солнца Синдзо Абэ. Апологеты изменения Основного закона государства в целях придания законного конституционного характера японским «Силам самообороны» для понимания соседними странами этого намерения ссылаются на участившиеся заявления президента США Дональда Трампа, который критикует Японию за недостаточные, по его мнению, усилия младшего союзника по укреплению собственной обороноспособности. Памятны и «советы» Трампа обзавестись Японии и Южной Корее собственным ядерным оружием, прямые обвинения в адрес Токио по поводу стремления «ехать в трамвае бесплатно». Эти упреки не справедливы, ибо японское правительство и выплачивает за счет японских налогоплательщиков львиную долю расходов на содержание многочисленных американских военных баз на территории Японии и всё больше тратит бюджетных средств на закупки новейших образцов вооружения, в том числе американского. Тем не менее сегодня, в отличие от прошлых лет, всё большее число японцев выражает сомнения, будут ли Вашингтон и Пентагон защищать по японо-американскому «договору безопасности» японцев ценой жизней своих солдат, случись какое-то обострение военной ситуации в регионе.

Растет число и тех японцев, кто, осознавая непростое положение Японии в деле обеспечения безопасности, предлагает прекратить противостояние с соседними государствами, в том числе по надуманным «территориальным вопросам», и всерьез, не на словах, а на деле заняться выстраиванием современной внеблоковой системы безопасности в Северо-Восточной Азии. При создании такой системы и опасения японцев по поводу «укрепления российско-китайского военного взаимодействия» заметно снизились бы.