Москва, , 15:49 — REGNUM Москва надеется, что атака на объекты Saudi Aramco повысит внимание зарубежных коллег к российской концепции безопасности в Персидском заливе. Об этом заявил 19 сентября журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

По словам министра, нападение на нефтяные объекты требует объективного расследования. Он отметил, что не подкрепленные фактами обвинения не помогают делу, а только нагнетают напряжённость в и без того конфронтационном регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Россия предложила концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе, предполагающую, в частности, взаимные обязательства транспарентности со стороны стран Залива и внерегиональных государств. Внерегиональные страны должны отказаться от дислокации в этой зоне своих военных группировок.

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