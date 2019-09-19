Киев, , 15:51 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко мог переоформить 115 тыс. кв. метров недвижимости компании «Кузница на Рыбацком» на подконтрольную себе структуру, сообщил юрист Андрей Портнов 19 сентября на своём Telegram-канале.

«Эту сделку совершил киевский нотариус А.С.Литвин после того, как следователи обратились в возглавляемую на тот момент [Юрием] Луценко прокуратуру с ходатайством об аресте активов Порошенко», — рассказал он.

Портнов добавил, что в ближайшее время он инициирует «новый арест этого переукраденного Порошенко имущества», а также дело о нарушении экс-президентом Украины тайны следствия, повлекшей временную потерю активов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевский суд наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода Ленинская кузница (переименован в Кузница на Рыбацком).

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Этот завод до ноября 2018 года принадлежал Петру Порошенко. Журналисты украинских СМИ нашли свидетельства того, что «Ленинская кузня» могла участвовать в масштабных махинациях по разворовыванию оборонного бюджета Украины.

В конце 2018 года завод был продан бизнесмену Сергею Тигипко, причём, как утверждает Портнов, с возможным нарушением налогового законодательства Украины.