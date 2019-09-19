Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Тот факт, что грузинский порт Поти 16 сентября не смог принять военный корабль из США, крайне встревожил оппозицию нынешнего правительства Грузии, которая увидела за этим фактом далеко идущие планы российского президента Владимира Путина. Специальное заявление на этот счет 19 сентября сделал соратник экс-президента Михаила Саакашвили по партии «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе.

«16 сентября американский военный корабль должен был войти в порт Поти. Порт не принял или не пожелал принимать этот корабль. Заявление по этому факту сделала исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд. Она подтвердила, что порт Поти не смог принять американский военный корабль, который должен был прибыть в Грузию с визитом. Это очень тревожный и беспрецедентно возмутительный факт. Это результат целенаправленной политики нынешнего правительства, направленной на удаление Грузии с западной орбиты, и еще одно проявление того путинского плана, который осуществляет в Грузии Иванишвили», — заявил Барамидзе.

Соратника Саакашвили особенно возмутил тот факт, что ни одно высокопоставленное лицо правительства Грузии официальных разъяснений и заявлений по этому факту не сделало, а комментарий администрации морского транспорта оппозицию не удовлетворил.

Согласно официальному комментарию Агентства морского транспорта Грузии, порт не смог принять американский корабль, потому что в тот момент у причала стояло коммерческое судно и на нем проводились работы.

На этот аргумент Георгий Барамидзе ответил, что визит американских кораблей готовится заранее, грузинские власти знали о нем и должны были обеспечить его прием в порту.

«Визиты судов военного флота США происходят не случайно. Этот визит планировался давно, и правительство Грузии прекрасно знало о нем. Визит американского военного корабля как с политической, так и с военной точки зрения имеет огромное значение. В то время, когда этот корабль вошел в Черное море, его преследовали российские суда и контролировали его передвижение. То, что он не смог причалить в Грузии, свидетельствует о многом, очень плохом. О том, в каком положении находится политическое руководство Грузии, и в каком направлении оно ведет страну. Ситуация сложилась хуже катастрофической», — констатировал соратник Саакашвили.

Отметим, что ранее этот факт грузинским СМИ прокомментировала и Элизабет Руд, которая не согласилась с формулировкой, что американский корабль местные власти не впустили в порт.

«Это не так. Американский корабль Yuma планировал стандартную остановку в Поти для пополнения запасов. Но в тот момент на том причале стояло коммерческое судно. Чтобы не мешать коммерческой деятельности этого судна, американский корабль продолжил путь, следуя собственному графику», — пояснила американский дипломат.

Корабль USNS Yuma T-EPF-8, которому не удалось причалить в Потийском порту, является экспедиционно-транспортным судном ВМФ США.