Екатеринбург, 19 сентября 2019, 15:39 — REGNUM Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин объяснил причины опеки студента, который, по данным СМИ, попал под угрозу отчисления. Ранее прошла встреча между ним и свердловской уполномоченной по правам человека Татьяной Мерзляковой, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Силин в ходе беседы пояснил, что студент является сиротой. В связи с этим его стараются опекать. Также ректор добавил, что поводов для отчисления молодого человека нет.
Как сообщало ИА REGNUM, местные СМИ заявили о предстоящем отчислении студента. Поводом якобы стало то, что он состоит в сомнительных пабликах в соцсетях.
Впрочем, Мерзлякова выступает на стороне учащегося. «Вмешательство в личную жизнь студента недопустимо», — говорит омбудсмен.
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