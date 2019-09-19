Тбилиси, , 15:37 — REGNUM Правительство Грузии неуклонно теряет рейтинг, и согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному в стране по заказу американской организации NDI, 60% респондентов поставили нынешней власти оценку «плохо».

Как заявили представители грузинского офиса NDI на презентации второй части результатов опроса, проведенного в июле текущего года, налицо рост негативного отношения населения к премьер-министру, президенту, суду и парламенту. А из публичных институций наибольшим доверием граждан пользуются Грузинская православная церковь (64% поставили положительную оценку) и дома юстиции (деятельность которых одобряет 57% опрошенных).

Из государственных деятелей «на высоте» оказался лишь мэр Тбилиси Каха Каладзе, а что касается политических партий, особым авторитетом у респондентов ни одна из ведущих политических партий не пользуется. На вопрос, какая партия стоит к ним ближе всего по взглядам, лишь 19% назвали правящую партию «Грузинская мечта», 9% набрало «Единое национальное движение» и по 4% досталось «Европейской Грузии» и «Альянсу патриотов».

На вопрос, пойдут ли они голосовать, если парламентские выборы будут проводиться завтра, положительный ответ дали 59% опрошенных. Но при этом 57% не смогли назвать ту партию, за которую они намерены голосовать, так как свой выбор на данный момент еще не сделали.

Напомним, что несколько дней назад представители NDI опубликовали первую часть этого опроса, в которой была представлена нелицеприятная для нынешней власти общая картина общественно-экономического положения населения и страны в целом.

Комментируя негативные результаты опросов, представители правящей партии отмечают, что несмотря на уважение к американскому институту, они все же больше доверяют собственным внутрипартийным исследованиям и тем исследованиям, которые проводятся по заказу нынешней власти и которые, по мнению лидеров «Грузинской мечты», лучше отражают реальность.