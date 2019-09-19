Киев, , 15:34 — REGNUM У фракции Зеленского «Слуга народа» возникли первые проблемы с принятием законопроектов в Верховной раде нового созыва, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 сентября.

В частности, сегодня «Слуга народа» впервые в парламенте этого созыва не смогла принять законопроект собственными силами.

Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти», которым регламентируется реформа государственной службы. За принятие документа проголосовали 228 депутатов при 226 необходимых, причем «Слуга народа» дала лишь 224 голоса, и еще 4 — внефракционные депутаты.

Каких-то разъяснений от лидеров правящей политической силы в настоящий момент не последовало.

Отметим, что после открытия утреннего пленарного заседания в Раде зарегистрировалось 396 народных депутатов из 424, так что представители «СН» точно находятся в зале.

ИА REGNUM напоминает, что в парламенте нынешнего созыва фракция «Слуга народа» имеет монобольшинство, располагая 254-мя депутатскими мандатами. Простое большинство составляет 226 голосов, конституционное — 300. Ранее у «Слуги народа» проблемы возникли только по тем голосованиям, для которых нужно собрать 300 голосов.