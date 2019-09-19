Киев, , 15:34 — REGNUM Так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины, возбудила уголовное дело из-за приезда представителей республики на совещание ОБСЕ, проходящее в Варшаве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 19 сентября.

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«Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями […] СМИ порядка выезда с […] территории АР Крым с целью участия в ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве», — говорится в заявлении прокуратуры.

Уточняется, что данные сведения внесены в единый реестр досудебных расследований по обращению «представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича». Расследованием дела займётся Служба безопасности Украины.

«В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда «делегатов» с полуострова, но и получения ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включение их в состав официальной делегации РФ», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее представитель официальной делегации Украины дважды пытался сорвать выступление главного редактора «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Марии Волконской на сессии, посвященной свободе выражения мнений, СМИ и информации в рамках совещания ОБСЕ.