Кишинёв, 19 сентября 2019, 15:31 — REGNUM Молдавский депутат от бывшей правящей Демократической партии Владимир Чеботарь лишен неприкосновенности решением парламента. Соответствующий запрос направил и.о. генерального прокурора Молдавии Дмитрий Роба.
За лишение Чеботаря депутатской неприкосновенности проголосовали 53 из 101 парламентария. Снятие иммунитета необходимо прокуратуре для расследования, касающегося Кишиневского международного аэропорта.
Чеботарь находился в юридической комиссии, подготовившей договор концессии аэропорта с компанией Avia Invest.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Агентство публичной собственности Молдавии обратилось в суд, требуя признать недействительной передачу воздушной гавани в концессию Avia Invest.
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