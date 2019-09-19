Париж, , 15:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Елисейском дворце в Париже, передает BFM TV.

Антти Ринне, зная об интересе Эммануэля Макрона к футболу, подарил главе французского государства майку финского игрока Теэму Пукки.

Известно, что во время двусторонней встречи стороны обсудили председательство Финляндии в Европейском союзе (ЕС), борьбу с изменением климата, защиту верховенства закона и многолетнюю финансовую структуру союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 29−30 августа 2018 года глава Франции Эммануэль Макрон в сопровождении министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана совершил государственный визит в Финляндию.

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