Токио, , 15:34 — REGNUM 20 сентября в Токио состоится встреча представителей Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

По их словам, в рамках встречи глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Южной Кореи Ким Чон Хан и заместитель генерального директора Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии Шигеки Такизаки обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, а также встречу глав МИД на сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

Известно, что встреча представителей двух стран состоится спустя два дня после того, как Сеул официально исключил Японию из списка приоритетных торговых партеров.

Кроме того, представители двух стран заявили, что несмотря на обострение отношений, Япония и Южная Корея планируют поддерживать дипломатические связи.