Бейрут, , 15:44 — REGNUM Министру здравоохранения Ливана Джамилю Джабаку было отказано в выдаче визы в посольстве США в Бейруте. Об этом 19 сентября сообщил телеканал Al Mayadeen.

Глава ливанского Минздрава планировал принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Журналисты телеканала отмечают, что отказ в визе является нарушением со стороны США положений Соглашения между ООН и правительством Соединенных Штатов о месторасположении учреждений Объединенных Наций от 1947 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН. Первое заседание прошло 18 сентября.

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