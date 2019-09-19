Москва, , 15:27 — REGNUM Выполнение национального проекта «Экология» во многом зависит от качества работы региональных команд. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, выступая 19 сентября на заседании коллегии Минприроды РФ «По вопросу реализации национального проекта «Экология».

Речь, по словам министра, идет о внедрении новых стандартов. Он добавил, что качество окружающей среды, качество работы с ТКО являются показателями эффективности работы губернаторов.

«Мы понимаем, что регионам нужна новая правовая база, и мы ее разрабатываем», — сказал министр.

В свою очередь заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ольга Тимофеева обратила внимание на то, что одной из главных проблем российской экологии является информационное сопровождение.

«Нет закона об экологической информации. Людей беспокоит, почему рубят лес и почему чёрное небо. Гражданам надо дать механизм, как будет идти взаимное информирование», — сказала Тимофеева.

Экологию, по ее словам, порой используют как политическую карту, причем иногда это инсинуации, «на которые мы не можем дать ответа».