Москва, , 15:21 — REGNUM Россия будет помогать продвигаться странам Африки к стабильности и устойчивому развитию как на двусторонней основе, так и на международных площадках, таких как Совет Безопасности ООН. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с главой МИД Нигера Каллой Анкурао.

«В связи с избранием Нигера непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2020—2021 годов, мы условились ещё до завершения нынешнего года провести специальные консультации на уровне директоров департаментов с особым вниманием задачам повышения эффективности усилий международного сообщества в борьбе с терроризмом и к проблемам, которые сохраняются на Африканском континенте», — заявил Лавров.

В частности, обсуждалась ситуации в Мали, ЦАР, Ливии и других.

«Во всех этих вопросах мы хотим опираться на мнение самих африканских стран, в том числе когда эти проблемы рассматриваются в Совете Безопасности ООН. Мы последовательно исповедуем принцип «африканским проблемам — африканское решение» при том понимании, что мировое сообщество будет поддерживать эти усилия стран континента», — добавил глава МИД России.