Поездка Владимира Путина на учения в Оренбуржье — трансляция

Президент России Владимир Путин 20 сентября посещает Оренбургскую область. Здесь проходит основной этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2019», в котором задействованы около 128 тыс. человек, в том числе иностранные военнослужащие.

На полигонах «Донгуз», «Тоцкий», «Аданак» для решения боевых задач применяют до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных система залпового огня.

На Донгузском полигоне 20 сентября за учениями будет лично наблюдать Владимир Путин. Там же запланирована двусторонняя встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.