Ереван, 19 сентября 2019, 17:43 — REGNUM Матери погибших военнослужащих протестуют перед зданием правительства Армении, требуя выплаты компенсации их семьям. Об этом 19 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армения».
Протестующие недовольны тем, что государство выплачивает компенсацию семьям погибших после 2008 года, а семьям погибших до этого не выделялись никакие средства. Они направили свои требования правительству в письменном виде 11 сентября, но пока не получили ответа. Они потребовали встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В ходе беседы перед зданием правительства Пашинян поручил министерству обороны страны перечислить тех военнослужащих, которые погибли во время боевого дежурства для их включения в список тех, кому полагаются выплаты.
После этого глава правительства сказал, что через два дня отправляется в США, после чего встретится с матерями погибших солдат. Пашинян ушел, а матери погибших солдат заявили, что недовольны встречей и не собираются покидать правительственный двор.