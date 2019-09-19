Ереван, , 17:43 — REGNUM Матери погибших военнослужащих протестуют перед зданием правительства Армении, требуя выплаты компенсации их семьям. Об этом 19 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армения».

Протестующие недовольны тем, что государство выплачивает компенсацию семьям погибших после 2008 года, а семьям погибших до этого не выделялись никакие средства. Они направили свои требования правительству в письменном виде 11 сентября, но пока не получили ответа. Они потребовали встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ходе беседы перед зданием правительства Пашинян поручил министерству обороны страны перечислить тех военнослужащих, которые погибли во время боевого дежурства для их включения в список тех, кому полагаются выплаты.

«Наша задача состоит в том, чтобы Фонд военного страхования также выплачивал компенсации семьям погибших в 1990-х годах. Как премьер-министру, мне стыдно, что ваша проблема так долго не была решена, и я прошу прощения» , — сказал он.

После этого глава правительства сказал, что через два дня отправляется в США, после чего встретится с матерями погибших солдат. Пашинян ушел, а матери погибших солдат заявили, что недовольны встречей и не собираются покидать правительственный двор.