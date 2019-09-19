История вопроса

Седьмой созыв Московской городской думы избран в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. Выборы прошли по мажоритарной системе в 45 одномандатных округах. Депутатами стали 26 самовыдвиженцев, 13 представителей КПРФ, по три – «Справедливой России» и «Яблока». В составе Мосгордумы нет представителей партии «Единая Россия», однако 25 самовыдвиженцев получили её поддержку.

17 сентября все 45 депутатов нового состава Московской городской думы приняли присягу.