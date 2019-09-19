Москва, 19 сентября 2019, 15:25 — REGNUM Инна Святенко избрана членом Совета Федерации РФ от Московской городской думы седьмого созывы, передаёт 19 сентября корреспондент ИА REGNUM.
Её кандидатуру утвердили при помощи тайного голосования.
За кандидатуру Святенко проголосовало 27 депутатов Мосгордумы, против — 14, ещё 3 бюллетеня для тайного голосования было уничтожено. По итогам голосования Святенко была наделена полномочиями члена Совета Федерации России от Мосгордумы.
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