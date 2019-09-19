Джуба, , 15:22 — REGNUM Группа из 163 китайских миротворцев во вторник, 17 сентября, отправилась из Пекина в Южный Судан с годовой миссией. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Китайские миротворцы

Миротворцы, состоящие из саперной команды в 130 человек и медицинской части из 33 человек, являются первой группой из 331 батальона, направленного Китаем для миротворческой миссии.

Команда саперов будет выполнять такие задачи, как поддержание и модернизацию маршрутов снабжения, ремонт взлетно-посадочных полос в аэропортах, строительство укрытий и обеспечение инженерной поддержки в районах миссий.

Медицинское подразделение будет заниматься предоставлением базовых медицинских услуг, лечением распространенных и инфекционных заболеваний, выполнением операций и прививок и многим другим.

Вторая группа батальона должна покинуть Пекин 25 сентября 2019 года.

Южный Судан отделился от Судана в 2011 году после десятилетий войны, однако в конце 2013 года внутри недавно образовавшейся нации началась гражданская война. Враждующие стороны подписали мирное соглашение в сентябре 2018 года. До сих пор его реализация осуществлялась крайне медленно. На прошлой неделе наблюдатели сообщили о прогрессе после того, как президент Сальва Киир и лидер оппозиции Рик Мачар договорилисчь сформировать переходное правительство к середине ноября этого года.