Москва, , 15:12 — REGNUM Заявление президента Эстонии об усталости Европы от Украины является накопленным эффектом и, по сути, сигналом для ускорения действий, направленных на борьбу с коррупцией для все еще рассматриваемой в статусе «новой» команды Владимира Зеленского, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко.

«Если рассмотреть причины этого «накопления усталости и раздражения» в хронологической ретроспективе взаимодействия европейских чиновников с командой экс-президента Украины Петра Порошенко, то все ранее направленные усилия на проведение системных мер, нацеленных на борьбу с коррупцией (а это — меры как финансового, так и структурно-рекомендательного характера), погрязли на фоне реализации внутренних бизнес-задач команды во главе с ранее упомянутым ее лидером, а впоследствии — на фоне даже не попыток, а агрессивных и местами провокационных мер (инцидент у Крымского моста породил массу диалогов и попыток его использования в своих целях у разных политических сил), имеющих одну-единственную цель, — удержаться у власти.

Заявление президента Эстонии — не единственный сигнал новой власти. При этом надо отдать должное тем новым инициативам, которые мы видим от команды Зеленского (например, отмена депутатской неприкосновенности). И, если, этот вектор продолжит свое движение в конструктивном направлении, то восприятие Украины европейскими партнерами может измениться в обозримой перспективе», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что усталость от Украины наблюдается в европейских странах из-за того, что Киев не следует советам западных партнеров.

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