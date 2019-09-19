Москва, , 15:07 — REGNUM Россия намерена укрепить сотрудничество с Нигером по военно-технической части. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Москве с главой МИД Нигера Каллой Анкурао.

«У нас есть хорошие перспективы для развития военного и военно-технического сотрудничества на основе межправительственных соглашений, которые были подписаны в 2017 году. И есть интерес к тому, чтобы развивать взаимодействие по оказанию помощи соответствующим структурам Нигера в оснащении и подготовки кадров в борьбе с терроризмом», — заявил Лавров.

В то же время Россия намерена поощрять и образовательные обмены, в том числе по гражданским специальностям.