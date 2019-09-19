Париж, , 15:03 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил, что будет «непреклонным» в судьбе французских экс-джихадистов, содержащихся в курдских лагерях в Сирии, которым Франция отказывает в репатриации, сообщает Le Figaro.

«Мы должны вернуться к реалиям. Были французские борцы, которые пошли, чтобы бороться с Францией, примкнув к боевикам в Сирии. Их нужно судить там, где они совершили свои преступления», — заявил глава МИД Франции в эфире CNEWS.

Ранее десяток семей обвинили министра иностранных дел Франции в «неспособности помочь». Они упрекают его в том, что он «взвешенно и преднамеренно» отказывается репатриировать женщин и детей, когда они «находятся в опасной ситуации».

Жан-Ив Ле Дриан напомнил, что в последние месяцы 17 детей-сирот были возвращены во Францию, но это не может касаться родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько французских женщин, пребывающих в курдских лагерях в Сирии, подали жалобу на главу МИД Франции в суд Республики, единственный орган, уполномоченный судить действия, совершенные членами правительства при исполнении своих обязанностей.

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