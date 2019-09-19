Нур-Султан, , 14:56 — REGNUM Российские военнослужащие осуществили один пуск баллистической оперативно-тактической ракеты «Искандер» на полигоне «Сарышаган» в Карагандинской области, сообщили 19 сентября в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

В республике прошла самая ответственная часть военных учений подразделений ракетных войск и артиллерии Казахстана и России. Военнослужащие Казахстана совершили пуски ракетными комплексами «Точка-У» и системами залпового огня «Смерч».

Кроме артиллеристов и подразделений ракетных войск в учениях также принимают участие расчеты метрологической станции, переносного спутникового комплекса «Ирбис», а также расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Алма-Ате прошли плановые антитеррористические учения оперативного штаба по борьбе с терроризмом. Военнослужащие отработали взаимодействие в местах массового скопления людей.

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