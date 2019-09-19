Ереван, 19 сентября 2019, 16:26 — REGNUM Формат заявления экс-главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна относительно его отставки очень удивил премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 19 сентября сказал журналистам пресс-секретарь премьер-министрастраны Владимир Карапетян.
Напомним, 16 сентября экс-глава СНБ Артур Ванецян заявил о своей отставке, назвав это решение «наиболее правильным вариантом для <его> служения Армении и народу». По словам Эдуарда Агаджаняна, руководителя аппарата премьер-министра Армении, решение об увольнении принял лично Пашинян, так как не был доволен работой Ванецяна.
Отметим также, что обращение Ванецяна было опубликовано на официальном сайте СНБ, однако вскоре удалено.