Ереван, , 16:26 — REGNUM Формат заявления экс-главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна относительно его отставки очень удивил премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 19 сентября сказал журналистам пресс-секретарь премьер-министрастраны Владимир Карапетян.

Никол Пашинян President.am

«В тот день премьер, очень осторожно подбирая слова, говорил о ситуации, которая сложилась между ним и его подчиненным. Он намекнул, что есть взаимное согласие. Увидеть заявление Ванецяна после этого было неожиданным как для премьера, так и для его соратников» , — сказал Карапетян.

Напомним, 16 сентября экс-глава СНБ Артур Ванецян заявил о своей отставке, назвав это решение «наиболее правильным вариантом для <его> служения Армении и народу». По словам Эдуарда Агаджаняна, руководителя аппарата премьер-министра Армении, решение об увольнении принял лично Пашинян, так как не был доволен работой Ванецяна.

Отметим также, что обращение Ванецяна было опубликовано на официальном сайте СНБ, однако вскоре удалено.