Глава Варшавской митрополии кардинал Казимеж Ныч во время своего визита в Москву не только знакомился с достопримечательностями города. О том, почему этот визит может стать весьма значимым для отношений РПЦ и Католической церкви в Польше, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

В гостях у патриарха Кирилла. Кардинал Ныч (справа) и нунций Мильоре Варшавская митрополия / о. Маттео Кампаньяро

Москва, , 03:47 — REGNUM До известных украинских событий отношения Русской православной и Польской католической церквей развивались довольно успешно. Еще в августе 2012 года было подписано совместное послание народов Польши и России патриархом Кириллом и председателем Польской епископской конференции митрополитом Юзефом Михаликом. Но украинский майдан не только рассорил светских политиков России и Польши, он также осложнил контакты между Церквями.

Католический епископат Польши стал больше внимания уделять контактам с украинскими греко-католиками, а визиты польских католических епископов в Россию особо не афишировались. Именно поэтому то, что кардинал Казимеж Ныч в ходе своей поездки был принят патриархом Кириллом и председателем Отдела внешних церковных связей МП митрополитом Иларионом, может говорить о многом. Похоже, контакты будут восстанавливаться, и украинский прецедент признан, гласно или негласно, не тем, на что стоит разменивать отношения двух Церквей.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Что делал в Москве польский кардинал Казимеж Ныч?».