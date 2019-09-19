Тегеран, , 14:52 — REGNUM В Иране готовы защищать свою страну. Такое заявление сделал иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу CNN.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Иран не начинал войн последние 250 лет, и у Исламской Республики нет желания вступать в военный конфликт. При этом он заявил о решимости Тегерана защищаться от внешних угроз и пригрозил США и Саудовской Аравии большим количеством жертв.

«Мы без промедления будем защищать нашу страну», — сказал Зариф.

Также министр иностранных дел Ирана отметил, что Тегеран готов к переговорам и сотрудничеству.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября ряд нефтяных объектов в Саудовской Аравии атаковали дроны. Это привело к большим потерям для нефтяной промышленности страны. Ответственность за нападение взяли йеменские повстанцы, но госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нем Иран.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: йеменские хуситы грозят нанести удар дронами по целям в ОАЭ