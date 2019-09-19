Оренбург, , 14:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибудет в Оренбург уже 19 сентября. По данным издания «Звезда», глава государства переночует в столице региона, а 20 сентября отправится на военный полигон.

Путин будет лично наблюдать за ходом военных учений, которые вступают в активную фазу. Также на полигоне будет присутствовать президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Между главами двух государств пройдут двусторонние переговоры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах в России проходят стратегические командно-штабные учения. В них участвуют более 128 тыс. человек. Наряду с российскими военными участниками являются военнослужащие иностранных государств.

В Оренбургской области в учениях задействуют площадки Донгузского и Тоцкого полигона.

Добавим, что Владимир Путин в 2015 году посещал регион также с целью лично наблюдать за ходом масштабных военных учений на Донгузском полигоне.