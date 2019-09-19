Москва, , 14:59 — REGNUM Регламент формирования фракций в Московской городской думе изменён, что позволит сохранить в законодательном собрании фракцию партии «Единая Россия». Соответствующее решение было принято на первом заседании Мосгордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что по спискам партии «Единая Россия» кандидаты в Мосгордуму не выдвигались. Вместо этого члены партии зарегистрировались самовыдвиженцами. По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций. Однако благодаря внесенным поправкам фракции, которые были зарегистрированы в прошлом созыве, также смогут фактически продлевать свои полномочия в новом созыве.

Также согласно принятым поправкам кворум столичного законодательного собрания был снижен с одной трети до 20% от количества депутатов.

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