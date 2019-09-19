19 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Россия обладает большим опытом реальных боевых действий в локальных войнах и, что самое главное, в многолетней сирийской гражданской кампании. При этом наибольшая эффективность такой борьбы, как показывает практика, достигается при координированной совместной работе нескольких стран, имеющих общие интересы.

Станислав Тарасов, , 14:42 — REGNUM



Министерство обороны России

Под Оренбургом стартовали масштабные военные учения «Центр-2019». Они проводятся раз в четыре года. В них принимают участие 128 тысяч военных из 8-ми стран: России, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. В учениях задействовано 20 тыс. единиц военной техники, около 600 летательных аппаратов различных систем, а также 15 кораблей и судов обеспечения.

Военными учениями сейчас мало кого удивишь. Но «Центр-2019» имеет важные особенности, прежде всего, с точки зрения отработки поставленных учебных задач, выполнение которых охватывает, во-первых, обширную географию и протяжённость театра учений. Действия проходят на восьми полигонах в России: Тоцкий и Донгуз в Оренбургской области, Аданак в Дагестане и Ашулук под Астраханью, задействованы Чебаркульский полигон в Челябинской области и Сафакулево под Курганом, Алейский и Юргинский полигоны в Алтайском крае и Кемеровской области. Будут разыграны эпизоды на Каспии, а также на четырех полигонах в Казахстане, одном — в Киргизии и на территории 201-й российской базы в Таджикистане. В учениях примут участие инженерные подразделения Западного военного округа (ЗВО). Они будут переброшены в ЦВО для оборудования через Волгу «самого длинного в России паромного и понтонного сообщения». Часть мероприятий пройдёт в Арктике.

Полигон «Донгуз» Mil.ru

Россия демонстрирует, что обладает большой военной мощью и способна проводить грандиозные операции с привлечением самых разных родов войск. Учения впервые проводятся на полигонах стран ОДКБ. По словам командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) ВС России генерал-полковника Александра Лапина, «к практическим действиям привлечены наблюдатели и воинские контингенты ОДКБ». Но основное место проведения «Центр-2019» — полигон Донгуз Оренбургской области», — отметил Лапин на встрече с руководителями уральских оборонно-промышленных предприятий. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, «учения носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран. Согласно рабочей легенде, при эскалации радикальных настроений в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии нарастает влияние исламского экстремизма, которое переходит на Среднеазиатский регион.

ОДКБ Odkb-csto.org

А затем в условный район — «государство» на юго-западе России, где руководство разделяет экстремистские идеи лидеров международных террористических организаций. Так называемая условная «страна» предпринимает попытки давления, в том числе силового, на Россию, в конечном итоге эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт. Вооруженные силы России вместе с войсками дружественных стран должны нейтрализовать это условное «государство». Такая легенда используется впервые в военных учениях с участием России. Если участие в военных учениях бывших советских республик и даже Китая — дело обычное и привычное, то пока несколько экзотично выглядит участие в них находящихся в непростых взаимоотношениях Индии и Пакистана. Хотя эти две страны уже принимали прошлом году участие в учениях «Мирная миссия» в России.

Тогда впервые после обретения независимости в 1947 году военные этих двух стран оказались на одних учениях, хотя их военнослужащие ранее встречались в ходе различных миротворческих миссий ООН. В данном случае, наверное, можно вести речь об обмене опытом и укреплении связей по линии военно-технического сотрудничества. Хотя, как говорится, как знать. Для Запада военный союз России и Китая — настоящий кошмар. И не меньший кошмар — военное партнерство с Индией и Пакистаном. Ведь сотрудничество с крупнейшими и сильнейшими в военном отношении азиатскими государствами создает проблемы для реализации американских планов господства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Центральной Азии.

Наконец, гадать об условном «государстве», в котором нарастает влияние исламского экстремизма, которое переходит на Среднеазиатский регион, не приходится. Это Афганистан, где обстановка заметно ухудшается и потенциально существуют угрозы и риски со стороны радикальных исламистских террористических организаций перебросить очаг дестабилизации на соседние страны. Напомним, что сухопутную границу с Афганистаном имеют Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан. Еще одно среднеазиатское государство — Киргизия — граничит с Таджикистаном и отделено от Афганистана небольшой полоской таджикской земли. В каждом из этих государств есть собственные проблемы, превращающие среднеазиатские республики в возможную мишень для атак террористов. Ряд афганских религиозно-экстремистских группировок приняли идеологию «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и провозгласили себя ее отрядами на территории Афганистана. В стране возросло количество террористических актов и нападений на правительственные войска и полицейские формирования.

Афганистан (сс) Todd Huffman

Что же касается другого условного «государства» на юго-западе России, где «руководство разделяет экстремистские идеи лидеров международных террористических организаций», то о нем приходится только догадываться. Россия обладает большим опытом реальных боевых действий в локальных войнах, и, что самое главное, многолетней сирийской гражданской войны. При этом наибольшая эффективность такой борьбы, как показывает конкретная практика, достигается при координированной совместной работе нескольких стран, имеющих общие интересы. Наличие реальной угрозы в лице афганских радикальных организаций, ориентированных на постепенное просачивание в Среднюю Азию, заставляет действовать в направлении создания эффективности системы противодействия возможной агрессии в пограничных республиках Средней Азии.

Но социально-экономическая и политическая ситуация в большинстве республик региона такова, что в обозримом будущем они вполне могут стать не только мишенью для нападений террористов, но и эпицентром их деятельности. Главной задачей России остается поддержание связей в рамках ОДКБ и налаживание взаимодействия с Туркменией и Узбекистаном как странами, не входящими в ОДКБ, но также стремящимися к защите своих рубежей от возможных нападений экстремистов. Учения «Центр-2019» призваны решать именно такие задачи.