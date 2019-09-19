Брюссель, , 14:42 — REGNUM В Брюсселе в здании Еврокомисии в ближайшее время начнутся трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Украина — ЕС, касающиеся дальнейшего транзита российского газа через территорию Украины. Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович уже провёл переговоры с министром энергетики Украины Алексеем Оржелем и главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

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Теперь проходит раунд двусторонних консультаций с российской стороной — с министром энергетики России Александром Новаком и главой Газпрома Алексеем Миллером.

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Затем стороны перейдут к трехсторонним консультациям.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече планируется обсудить отражение энергетических норм ЕС в будущем рамочном соглашении, продолжительность контракта, необходимые объёмы и тарифы. Ранее Украина позитивно оценила перспективы переговоров.

Напомним, действие транзитного газового договора между Украиной и Россией завершается 31 декабря 2019 года.

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